Circuit : rallye touristique Bibliothèque Boris Vian Grand-Couronne, 16 septembre 2023, Grand-Couronne.

Samedi 16 septembre à partir de 14h, participez au rallye touristique pour découvrir le patrimoine de Grand-Couronne.

Bibliothèque Boris Vian 5 rue Georges Clemenceau, 76530 Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie 02 32 11 64 01 http://mediatheque.ville-grandcouronne.fr/ https://mediatheque.ville-grandcouronne.fr/ La médiathèque Boris Vian est un espace convivial où vous pouvez venir assister à diverses animations : Club de Lecture, Club d'écoute, Marmothèque, Concerts…..

Et aussi profiter de nos divers fonds : jeunesse, ado, adulte, musique et jeux !

Le mercredi après-midi, durant l’année, vous pouvez retrouver un animateur de la Ludothèque Drago Ludo qui est présent pour jouer avec vous, et aussi vous expliquer les règles de ces derniers.

L’équipe de la médiathèque vous accueille avec plaisir durant la semaine, du mardi au samedi. Parking gratuit, Espace Mathilde (en face du Conservatoire de Musique Max Pinchard, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

