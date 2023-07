Rencontre avec un auteur David COULON Bibliothèque Boris Vian Grand-Couronne, 23 août 2023, Grand-Couronne.

Rencontre avec un auteur David COULON Mercredi 23 août, 18h00 Bibliothèque Boris Vian Gratuit

Rencontre auteur : David Coulon

Présentation de l’auteur et des ateliers d’écriture proposés à partir d’un support cinématographique.

Bibliothèque Boris Vian 5 rue Georges Clemenceau530 GRAND COURONNE Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie 02 32 11 64 01 https://mediatheque.ville-grandcouronne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 11 64 01 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr »}] Sur un espace de 740 m², la bibliothèque est riche de plus de 26398 documents empruntables dont 764 jeux dont 388 disponibles à la bibliothèque et 374 à la ludothèque, 4737 CD audio, 71 partitions musicales, 11032 livres pour les adultes, 874 livres pour adolescents ou young adult 8884 livres pour les jeunes enfants.

Elle a développé des services diversifiés accessibles à tous les publics. parking, Lignes F6 et G

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-23T21:00:00+02:00

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-23T21:00:00+02:00