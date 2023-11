BONS BAISERS DU CHILI Bibliothèque Bordeaux-Lac Mérignac, 18 novembre 2023, Mérignac.

BONS BAISERS DU CHILI Samedi 18 novembre, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Renseignements auprès de l’association Alifs

Conférence “Le Chili entre hier et aujourd’hui”

Poésie plurilingue autour du Chili avec les lecteurs et lectrices de la bibliothèque des Aubiers et Wahid Chakib, Luis Cassorla et Caychac Manta (chant), Azzah Sawah (danse).

Organisé par : ALIFS

En partenariat avec : Association France-Chili et Association Bordeaux-Chili, Musée d’Aquitaine, Ville de Bordeaux, Halle des Douves, DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (État

Bibliothèque Bordeaux-Lac place Ginette Neveu Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@alifs.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

