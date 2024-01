Initiation au Mahjong Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, samedi 13 janvier 2024.

Initiation au Mahjong Si pour vous le Mahjong c’est du chinois, venez sans plus attendre l’apprendre à la bibliothèque ! Samedi 13 janvier, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription

Début : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Evelyne, lectrice bénévole et passionnée, vient vous enseigner les règles et les techniques de ce jeu si particulier lors d’un moment convivial ! Rien de tel pour débuter que d’entamer une partie avec d’autres joueurs, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés !

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite