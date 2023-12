Jeux du monde Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Jeux du monde Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 9 décembre 2023 13:30, Bordeaux. Jeux du monde Samedi 9 décembre, 14h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription Vous êtes invité(e)s à venir en famille à la bibliothèque avec vos propres jeux traditionnels ! Puis vous les ferez découvrir à d’autres avant d’entamer avec eux une super partie ! Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

