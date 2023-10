Le Chili 50 ans après : PAMPLHETS EXILES Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Enzo Villanueva est arrivé en France en octobre 1975, à la suite d’un long périple de près de 2000 km où il a « séjourné » pendant presque 2 ans dans les prisons de la dictature militaire.

Son art a toujours été réalisé en situation d’urgence et de transit. L’auteur y exprime son passé, son passé dans le présent, mais aussi dans un avenir.

Peintre ? Graphiste ? Dessinateur ? Rassembleur de matières ?… Il ne sait pas et ne veut pas savoir. Ce qui est sûr c’est que ses œuvres l’accompagnent et le définissent… et accueillent, tel un territoire sans racines, les couleurs avec lesquelles il a peint les fenêtres de son exil.

Venez à l’inauguration de la manifestation « Bons baisers du Chili » en découvrant à la bibliothèque de Bordeaux Lac cette poignante exposition !

Et venez partager un moment convivial en présence de l’artiste !

