Atelier Podcast Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux.

Atelier Podcast Samedi 4 novembre, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription

C’est dans le cadre d’un projet inter-quartiers porté par la ville de Bordeaux, que les associations ALIFS et PODCASTINE vous proposent de participer à la conception puis à la fabrication de podcasts en prétant votre voix ! Pour ce faire, le journaliste Maxime Longuet viendra animer ces ateliers, ils auront pour thématique la liberté d’expression et s’intituleront « On ne peut plus rien dire » ! Alors tiendrez-vous votre langue dans votre poche ?

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] [{« link »: « https://www.alifs.fr/ »}, {« link »: « https://podcastine.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

