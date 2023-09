La Nuit des Bibliothèques à Flora Tristan Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Nuit des Bibliothèques à Flora Tristan Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux. La Nuit des Bibliothèques à Flora Tristan Samedi 7 octobre, 17h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription Une soirée autour du sport sous de multiples formes pour découvrir, se détendre et surtout s’amuser !

Restauration/boissons : Food Truck Boîte à histoires

Lectures d’histoire pour enfants

17h-17h30 / Jeune public 3-6 ans / Accès libre / Accessible aux personnes mal-voyantes Atelier Flow Art

Danse avec cerceaux, rubans par Clémence Chatellain

18h-18h45 / Jeune public 6-12 ans / Sur inscription Fabrique ta médaille !

Atelier créatif

18h-20h / Jeune public 6-12 ans Fabrique ton pompon de cheerleader !

Atelier créatif

18h-20h / Jeune public 6-12 ans Parcours aventure

Parcours de motricité

18h-20h / Jeune public 0-3 ans Rugbytots

Du rugby pour les petits !

18h-20h / Jeune public 2-6 ans / Inscription sur place E-Sport

Jeux vidéos

18h-20h / Jeune public à partir de 8 ans / Inscription sur place Séance de Yoga avec Padmavati

19h-19h45 / Adultes / Sur inscription Quizz sportif

Un blind test, des épreuves, du fun

20h-20h45 / Tout public à partir de 13 ans Roller Show

Du flow art sur rollers, vous serez éblouis !

20h45-21h15 / Tout public Fil Rouge avec la Cie Bougrelas

Déambulation théâtrale

18h-21h15 / Tout public Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

