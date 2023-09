La Nuit des Bibliothèques à Bordeaux-Lac Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux.

Un tournoi multisport surprenant, un battle de hip-hop, une performance de breakdance, du roller dance, un cours en musique de gymtonic, de l’e-sport, un quizz spécial et surtout beaucoup de bonne humeur et de plaisir dès 14h jusqu’à 21h30 pour tous, petits et grands, sportifs aguerris ou sportifs du dimanche !

Fête du sport ! tournoi multi-sports

Tournoi multi-sports avec les associations APIS et Fête le mur (badminton, ultimate, Ninja Warrior (parcours d’obstacles), tennis-ballon,…)

14h-18h / Tout public / Sur inscription

E-sport

E-tournoi Wii sports

14h-19h / Tout public / Sur inscription

Roller Dance et vous !

Initiation au Roller Dance avec Sidjé Quad and co

18h-19h / Tout public / Sur inscription

Toutouyoutou, gym tonic

Cours en musique et costumes avec Karine Azoulay, coach sportif

18h-19h / Adultes / Sur inscription

Quiz musical sportif

19h-19h30 / Tout public

Buffet Popote et Papote

Buffet proposé par l’UBAPS-Bordeaux

19h-20h / Tout public

Hip-hop !

Battle hip-hop proposée par les jeunes de l’association UVS

20h-20h30 / Tout public

Venez breaker avec nous ! Discipline olympique en 2024

Performance par l’école de danse Adage

20h30-21h30 / Tout public

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

