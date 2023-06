Echec et mat Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Echec et mat Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux. Echec et mat Samedi 24 juin, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription Que vous soyez débutant(e), ou joueur(se) confirmé(e), venez vous mesurer à d’autres pour mettre en pratique vos meilleurs coups : sauver votre roi, éliminer une dame, manger un pion, occire un fou, faire cavaler vos cavaliers, ou encore faire trébucher la tour de votre adversaire. Réussissez le pari de faire des échecs une réussite !

Animé par Gérard Monange, un lecteur investi et passionné Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

Lieu
Bibliothèque Bordeaux-Lac

Adresse
Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

Ville
Bordeaux

Age min 6
Age max 99

