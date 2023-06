Atelier Baïka « Maisons du monde » Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier Baïka « Maisons du monde » Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, 17 juin 2023, Bordeaux. Atelier Baïka « Maisons du monde » Samedi 17 juin, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription C’est avec le magazine Baïka que vous partirez à la découverte des maisons d’Algérie, du Togo et des Pays-Bas. Les enfants créent leurs propres maisons colorées, inspirées de ces différentes architectures, à l’aide de pochoirs et de tampons faits main !

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr

