Signe-moi une histoire Bibliothèque Bordeaux-Lac, 24 mai 2023, Bordeaux. Signe-moi une histoire Mercredi 24 mai, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac sur réservation Fabienne Marcot, conteuse sourde, et Noémie, bibliothécaire, vous proposent des lectures bilingues en Français et LSF Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T11:00:00+02:00 – 2023-05-24T11:30:00+02:00

