Bricoles et bestioles Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Bricoles et bestioles Bibliothèque Bordeaux-Lac, 18 avril 2023, Bordeaux. Bricoles et bestioles Mardi 18 avril, 15h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription Chevaux, chats, mais aussi girafes, lions et bêtes à cornes peuplent nos grimoires anciens. Mais comment sont-ils représentés au fil des siècles ? Qu’est-ce qu’une estampe ? Et la taille douce ? Pour répondre à toutes ces questions, inscris-toi à cet atelier ! Tu pourras te mettre dans la peau d’un zoologiste et d’un graveur, mais aussi découvrir quelques grimoires tout droit sortis des coffres de la bibliothèque. Grâce à des tampons tu pourras créer dans un carnet fourni une « fiche de renseignement » de l’animal que tu auras choisi… et repartir avec ! Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00 estampe taille douce

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Bordeaux-Lac Adresse Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux

Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Bricoles et bestioles Bibliothèque Bordeaux-Lac 2023-04-18 was last modified: by Bricoles et bestioles Bibliothèque Bordeaux-Lac Bibliothèque Bordeaux-Lac 18 avril 2023 Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde