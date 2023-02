Marcher et ralentir, des chemins de Compostelle au Kumano Kodo Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Marcher et ralentir, des chemins de Compostelle au Kumano Kodo Samedi 25 mars, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8 Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Marcher c’est suivre le rythme de son corps, entrer en contact avec son intuition, sa boussole intérieure. Venez rencontrer Fabienne Le Blevec, une marcheuse extraordinaire !

Un pas après l’autre, elle avance d’épiphanie en épiphanie, comme lorsqu’elle s’éblouit d’une coccinelle qui se pose sur son sac à dos. “Ça n’arrive pas quand on est dans le rush”. Double pèlerine, elle a marché dans les montagnes de Kii au Japon, a arpenté plusieurs fois les chemins de France et d’Espagne. Elle apprécie les livres de Sylvain Tesson avec qui elle partage le goût de la géographie.

Fabienne Le Blevec est professeur des écoles. Elle a travaillé dans les réserves ornithologiques du littoral atlantique et a vécu 21 ans à Bogota. Elle écrit des textes poétiques, réalise des performances sur scène. Elle est à l’initiative du collectif d’artistes Mordax en Colombie. À présent, elle ouvre ses valises et s’installe à Bordeaux.

