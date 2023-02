Visite slow Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Visite slow Bibliothèque Bordeaux-Lac, 11 mars 2023, Bordeaux. Visite slow Samedi 11 mars, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac

Sur inscription Prendre le temps de regarder une œuvre d’art avec Simone Raskin, formatrice culturelle pour l’Art de regarder. Apprécier une œuvre d’art, cela n’est pas que pour les experts ! C’est pour tous et cela s’apprend. À partir de la visite de l’exposition Mondes affranchis : focus sur la création textile, vous allez apprendre le slow looking qui consiste à voir moins mais mieux. Personne ne vous dira comment regarder et quoi penser de l’œuvre proposée. On cherchera plutôt, en se concentrant, une connexion personnelle avec chaque œuvre d’art. Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde 05 56 50 97 95 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+00:00 – 2023-03-11T11:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Bordeaux-Lac Adresse Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Departement Gironde

Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Visite slow Bibliothèque Bordeaux-Lac 2023-03-11 was last modified: by Visite slow Bibliothèque Bordeaux-Lac Bibliothèque Bordeaux-Lac 11 mars 2023 Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde