Mondes affranchis 31 janvier – 25 mars Bibliothèque Bordeaux-Lac

Entrée libre La bibliothèque Bordeaux-Lac met en lumière la collection des créations textiles du musée de la Création France. La matière textile semble en effet être un support privilégié pour réaliser des œuvres qui évoquent ou renvoient à l'intime, à l'enfance ou encore à l'histoire de leurs auteurs. La sélection présentée met en avant la diversité de formes parfois monumentales et de techniques originales et souvent inattendues. Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

2023-01-31T09:00:00+00:00 – 2023-03-25T17:00:00+00:00

