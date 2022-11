Dans la vie d’un spationaute… Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découverte du métier de spationaute Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux

05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Cap Sciences vous propose de venir décrocher la lune à la bibliothèque de Bordeaux Lac ! Vous vous entrainerez comme des spationautes en venant à bout des 5 épreuves physiques et cérébrales des exercices de sélection ! Puis vous voyagerez dans la station spatiale internationale le temps d’un demi-tour de Terre, avant d’entamer un débat sur la vie quotidienne dans l’espace ! Alors n’hésitez plus et venez changer d’atmosphère le temps d’un après-midi (deux séances à 14h30 ou à 16h), vous repartirez à coup sûr des étoiles plein les yeux.

2023-01-21T14:30:00+01:00

2023-01-21T17:30:00+01:00

