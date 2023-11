La forme des choses par Anne-Margot Ramstein Bibliothèque Bonnefoy Toulouse, 22 janvier 2024, Toulouse.

La forme des choses par Anne-Margot Ramstein 22 janvier – 22 mars 2024 Bibliothèque Bonnefoy

Du 22 janvier au 23 mars

La Bibliothèque et le Centre culturel Bonnefoy mettent à l’honneur la littérature jeunesse à l’occasion du 22e Festival du Livre de Jeunesse Occitanie. Le public est invité à plonger dans l’univers graphique et poétique d’Anne-Margot Ramstein dont le travail est guidé par la forme. Utilisant un répertoire de figures puisées dans les dessins d’architecture, l’artiste est toujours plus intéressée par la manière de parler d’un sujet que par le sujet lui-même.

Vernissage et rencontre avec l’artiste mercredi 24 janvier à 18h.

Bibliothèque et Centre culturel Bonnefoy

Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/la-forme-des-choses-par-anne-margot-ramstein/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T06:00:00+01:00 – 2024-01-22T08:00:00+01:00

2024-03-22T06:00:00+01:00 – 2024-03-22T08:00:00+01:00

Exposition Tout public