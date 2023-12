Les contes du loup qu’en dit long de et par Frédéric Naud – le conte est bon Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Conte – Histoires d’ogres Je suis un loup qui aime dire des histoires d’ogres.

Tout ça, parce qu’un jour, ma grand-mère m’a forcé à boire de son affreux bouillon.

Ma mémé avait des yeux féroces derrière ses cheveux blancs, des bottes rouges et surtout une longue carabine pour chasser l’ogre ou l’ogresse. Pour tromper sa faim, elle racontait au dessus de sa marmite une ou deux histoires de ces méchants géants. Les contes tombaient dans l’eau et s’y mélangeaient. Avec une poignée de gros sel et autant de poivre, elle obtenait un bouillon d’ogre qu’elle avalait. Elle m’a forcé à y goûter, une fois.

C’est comme ça, que je suis devenu loup qui raconte des histoires d’ogres.

Des histoires de Sibérie (L’ogresse aux grandes oreilles), d’Italie (L’ogre Babborco), de Pologne (La sorcière au nez de fer), d’Auvergne (Souchinet) et d’Angleterre (La chasse à l’ogre). À partir de 5 ans

Durée : 45 min

Inscription au 05 81 91 79 81

Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

