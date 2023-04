Veillée comptines berceuses du monde Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Veillée comptines berceuses du monde Bibliothèque Bonnefoy, 20 juin 2023, Toulouse. Veillée comptines berceuses du monde Mardi 20 juin, 18h00 Bibliothèque Bonnefoy Mardi 20 juin à 18h

Entrez dans une bulle de douceur en chansons avec vos tout-petits. Si vous connaissez des chansons venues d’autres langues et cultures, n’hésitez pas à venir les partager !

Inscription sur place ou au 05 81 91 79 81

