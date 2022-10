Lectures en tous genres (3-6 ans) Bibliothèque Bonnefoy, 11 juin 2022, Toulouse.

Lectures en tous genres (3-6 ans) Samedi 11 juin, 10h30 Bibliothèque Bonnefoy

Samedi 11 juin à 10h30 « Papa, est-ce que c’est normal d’aimer les poupées ET les voitures ? Maman, c’est possible d’avoir deux papas ? ». Toutes ces questions que les enfants se posent et nous posent

Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 11 juin à 10h30

« Papa, est-ce que c’est normal d’aimer les poupées ET les voitures ? Maman, c’est possible d’avoir deux papas ? ». Toutes ces questions que les enfants se posent et nous posent sont aussi au cœur de la littérature jeunesse. Pour s’en amuser, y réfléchir, y répondre (ou pas), mais dans tous les cas pour les poser et en parler ensemble, l’APGL (Associations des Parents Gais et Lesbiens) propose des lectures qui encourageront les enfants à s’exprimer et réagir en respectant leurs ressentis. La lecture sera suivie par un temps d’échange informel entre intervenants, bibliothécaires, parents et enfants.

Bibliothèque Bonnefoy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:30:00+02:00

2022-06-11T12:30:00+02:00