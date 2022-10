Déplie-moi un poème – Printemps des poètes Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Déplie-moi un poème – Printemps des poètes Samedi 19 mars, 16h00 Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

Spectacle avec marionnettes « Pop-up ». Suite poétique à partir du texte de Jacques Prévert : Chanson pour chanter à tue-tête et à cloche-pied. Un dialogue fantaisiste et ludique s'établit entre les mots et les images.

À partir de 4 ans

