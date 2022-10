Autour de l’œuvre de Wouter Van Reek – Itinéraire de création Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Autour de l’œuvre de Wouter Van Reek – Itinéraire de création Bibliothèque Bonnefoy, 9 mars 2022, Toulouse. Autour de l’œuvre de Wouter Van Reek – Itinéraire de création Mercredi 9 mars, 14h30 Bibliothèque Bonnefoy Écriture de saynètes inspirées des albums de l’auteur néerlandais, Wouter van Reek, adaptés dans le spectacle Si loin, si haut !, et des planches de l’exposition. Ces petites séquences à inventer, met Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Écriture de saynètes inspirées des albums de l’auteur néerlandais, Wouter van Reek, adaptés dans le spectacle Si loin, si haut !, et des planches de l’exposition. Ces petites séquences à inventer, mettront en scène les personnages de Grand-Bec et Touki et leurs aventures décalées et empruntes d’humour, à la manière de l’auteur.

À partir de 7 ans – Inscription au 05 81 91 79 81

2022-03-09T14:30:00+01:00

2022-03-09T16:30:00+01:00

