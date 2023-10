Exposition sens dessus dessous Bibliothèque Blangy-sur-Bresle, 6 octobre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-Maritime.

Exposition de dessins à explorer à la loupe, ce sont des illustrations extraites de l’album jeunesse « la grande traversée ». Au premier abord, c’est une série d’illustrations dessinés au trait rouge. Mais lorsque le public parcourt l’exposition à l’aide d’une loupe magique équipées d’un filtre rouge, c’est tout un monde imaginaire, poétique ou absurde, qui se dévoile à la bibliothèque de Blangy-sur-Bresle !

Infos : 02 35 93 23 31 – biboc76@gmail.com

Adresse : Place Georges Durand – 76340 Blangy-sur-Bresle.

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-12-06 . .

Bibliothèque Place Georges Durand

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



In partnership with the Médiathèque départementale de Seine-Maritime.

An exhibition of drawings to be explored with a magnifying glass, these are illustrations taken from the children’s album « La grande traversée ». At first glance, it’s a series of illustrations drawn with red lines. But when the public explore the exhibition with a magic magnifying glass fitted with a red filter, a whole imaginary world, poetic or absurd, is revealed at the Blangy-sur-Bresle library!

Info: 02 35 93 23 31 ? biboc76@gmail.com

Address: Place Georges Durand – 76340 Blangy-sur-Bresle

En colaboración con la Médiathèque départementale de Seine-Maritime.

Una exposición de dibujos para explorar con lupa, extraídos del álbum infantil « La grande traversée ». A primera vista, se trata de una serie de ilustraciones dibujadas con líneas rojas. Pero cuando los visitantes recorren la exposición utilizando una lupa mágica provista de un filtro rojo, ¡todo un mundo imaginario, poético o absurdo se desvela en la biblioteca de Blangy-sur-Bresle!

Información: 02 35 93 23 31 ? biboc76@gmail.com

Dirección: Place Georges Durand – 76340 Blangy-sur-Bresle

In Partnerschaft mit der Médiathèque départementale de Seine-Maritime.

Ausstellung von Zeichnungen, die mit der Lupe erkundet werden können. Es handelt sich um Illustrationen aus dem Jugendbuch « la grande traversée ». Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Reihe von Illustrationen, die mit rotem Strich gezeichnet sind. Aber wenn das Publikum die Ausstellung mithilfe einer magischen Lupe, die mit einem Rotfilter ausgestattet ist, durchstreift, offenbart sich in der Bibliothek von Blangy-sur-Bresle eine ganze Welt der Fantasie, poetisch oder absurd!

Infos: 02 35 93 23 31 ? biboc76@gmail.com

Adresse: Place Georges Durand – 76340 Blangy-sur-Bresle

