Dans le cadre de Résurgence VII : apéro sous les tableaux Bibliothèque Bétaille, 18 octobre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

Entre deux bouchées, il est question d’histoires d’hier et d’aujourd’hui, de contes et images qui traversent les temps et les imaginaires.

2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

Bibliothèque

Bétaille 46110 Lot Occitanie



Between two mouthfuls, there’s talk of stories past and present, of tales and images that span time and imagination

Entre bocado y bocado, se habla de historias pasadas y presentes, de relatos e imágenes que abarcan el tiempo y la imaginación

Zwischen zwei Bissen geht es um Geschichten von gestern und heute, um Märchen und Bilder, die Zeiten und Vorstellungswelten durchdringen

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Vallée de la Dordogne