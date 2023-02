Semaine de la langue française et de la francophonie Bibliothèque BERNHEIM Nouméa Catégories d’Évènement: Nouméa

Semaine de la langue française et de la francophonie Bibliothèque BERNHEIM, 26 février 2023, Nouméa.

Entrée libre

Bibliothèque BERNHEIM 41 av. du Maréchal Foch 98848 Centre-Ville Nouméa 98800 Province Sud

687 929843 http://alliance-champlain.asso.nc Samedi 18 mars à 13h30 à la Mairie de Nouméa

La Dictée du Pacifique

Lundi 20 mars

Célébration de la journée internationale de la langue française

Soirée francophonie avec l’artiste tahitien Teiva MANOI dit MINOS

À 18h à la Maison du Combattant au 52 av. du Maréchal Foch à Nouméa

pour cause de fermeture de la Bibliothèque Bernheim

Mardi 21 mars

À 8h, prestation de l’artiste tahitien à l’Institut de Formation des Maitres

(IFM)

Mercredi 22 mars à 9h

Matinée francophone à la bibliothèque Denise Frey au MONT-DORE

avec inauguration de l’exposition sur les 10 Mots

et prestation de l’artiste tahitien Minos

Mercredi 22 et Jeudi 23 mars

Départ pour THIO de Minos pour des prestations dans les collèges de la région

et inauguration de l’exposition sur les 10 Mots

Vendredi 24 mars

À 13h30, Prestation de l’artiste tahitien à la médiathèque de DUMBÉA

et inauguration de l’exposition sur les 10 Mots

INAUGURATION DES EXPOSITIONS SUR LES 10 MOTS 2023

du 21 au 24 mars 2023

“dis-moi dix mots à tous les temps”

dans de nombreuses médiathèques :

à Nouméa (Bernheim, Rivière Salée et Kaméré)

à Dumbéa, Mont-Dore et Païta

à Koumac, Poindimié, et Thio,

et à la médiathèque de l’Institut de Formation des Maitres (MPENC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T00:00:00+01:00

2023-02-27T06:00:00+01:00 Ministère de la Culture

