Pipasso Story Bibliothèque, Bernaville (80)

Pipasso Story Bibliothèque, Bernaville (80), 23 avril 2023, . Pipasso Story Dimanche 23 avril, 10h00 Bibliothèque, Bernaville (80) 0 PIPASSO STORY à Bernaville (80) à 10h à la bibliothèque 16 rue du Gal Jean Crépin. Concert (très chouette) – Causerie (mais pas trop) , voici enfin que vous est révélée l‘histoire de la cornemuse picarde avec trois musiciens d’AMUSéON en acoustique. Mais où donc se situe le berceau de la cornemuse, quelle fut son évolution dans la musique médiévale, Renaissance, contemporaine ? (Et puis un peu les autres instruments aussi, sinon on aura des jaloux …) Le pipasso, un sauvetage de l’oubli et une belle redécouverte actuelle. Entrée libre. Ce concert acoustique, en proximité, c’est une nouveauté toute neuve : même que ce sera la première ! Merci à la bibliothèque !!! Inscription au : 03 22 32 67 14 source : événement Pipasso Story publié sur AgendaTrad Bibliothèque, Bernaville (80) 16, Rue du Général Jean Crépin Bibliothèque, 80370 Bernaville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42392 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T14:00:00+02:00

Bibliothèque, Bernaville (80)
16, Rue du Général Jean Crépin Bibliothèque, 80370 Bernaville, France

