Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki (1979) Samedi 2 décembre, 18h00 bibliothèque Benoite Groult Séance gratuite, mais sur inscription sur le site de la bibliothèque

Le Château de Cagliostro est un conte de fées moderne qui s’inspire de contes de fées classiques et de films de bandits. L’action se déroule dans une charmante ville italienne et le film est rempli d’aventures, de suspense et de mystère. Les personnages principaux sont Lupin III et ses amis, leurs poursuivants et le comte Cagliostro lui-même.

Le film commence par une scène d’action spectaculaire, où Lupin III vole un bijou de la famille Cagliostro, ce qui déclenche une série d’événements qui mèneront à la découverte du mystérieux château. Les personnages affrontent des méchants diaboliques et des énigmes complexes pour découvrir le trésor caché. Ils se trouvent également confrontés à des dilemmes moraux et à des questions philosophiques sur la nature de la justice et de l’honneur.

