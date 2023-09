Initiation à l’irlandais Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégorie d’Évènement: Paris Initiation à l’irlandais Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 7 octobre 2023, Paris. Initiation à l’irlandais Samedi 7 octobre, 11h00 Bibliothèque Benoîte Groult Entrée libre, réservation indispensable Tar agus foghlaim Gaeilge linn!

Venez apprendre quelques rudiments de gaélique irlandais avec notre professeur William Howard. Deux possibilités s’offrent à vous : le 23 septembre au CCI, et le 7 octobre à la Bibliothèque Benoîte Groult (Paris 14e) dans le cadre de l’opération « Passeport pour les langues » du Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris – www.ficep.info. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.benoite-groult@paris.fr »}] [{« link »: « http://www.ficep.info »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris latitude longitude 48.838246;2.319985

Bibliothèque Benoîte Groult Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/