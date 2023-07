Découvrez les femmes des collections d’une bibliothèque bénédictine Bibliothèque bénédictine Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Découvrez une exposition d’ouvrages issus de la Bibliothèque bénédictine qui mettent en avant le féminin dans une bibliothèque constituée par des hommes.

Bibliothèque bénédictine 8 rue du palais de justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Ferme de Marsoupe Meuse Grand Est 03 29 89 06 47 La bibliothèque bénédictine (1775) comprend 9 000 ouvrages dont 74 manuscrits, 86 incunables et près de 6 000 ouvrages portant l’ex libris manuscrit de l’abbaye bénédictine de Saint-Mihiel.

Depuis deux siècles, la bibliothèque se présente de la façon suivante : deux salles, hautes de 5 mètres.

La première carrée, remarquable par son plafond de plâtre moulé richement décoré, représentant les quatre saisons, les quatre éléments et quatre des cinq continents, et ses boiseries de chêne sculpté du XVIIIe siècle ; la seconde, longue de cinquante mètres et éclairée par 17 fenêtres, plus sobre, dont le plafond et les boiseries furent minutieusement restaurés après la guerre de 1914-1918 qui les avait gravement endommagés.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

