Les Nuits de la lecture Bibliothèque Bellevue – Maison des Arts Saint-Herblain

2024-01-19

Horaire : 16:00 19:00

Gratuit : oui Cette année pour les nuits de la lecture, La Bibliothèque vous invite à utiliser votre corps pour danser, écouter des histoires, montrer votre adresse, faire de la musique, exercer vos talents de chirurgien, et participer à une séance de sprot et découvrir d’autres surprises… Bibliothèque Bellevue – Maison des Arts Est Saint-Herblain 44800

Bibliothèque Bellevue – Maison des Arts
26 Rue de Saint Nazaire
Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 52
http://www.la-bibliotheque.com
la-bibliotheque@saint-herblain.fr

