Lectures pour les petits Bibliothèque, 20 mars 2023, Bapaume. Lectures pour les petits 20 – 25 mars Bibliothèque 5 bibliothèques et le service Petite enfance s’associent pour proposer des jeux et des lectures pour les enfants de 0-3 ans, en séances publiques ou accompagnés des « nounous » du lundi 20 au samedi 25 mars.

Séances ouvertes au public :

A la bibliothèque de Bapaume, Module de jeu Le tout petit, toute la semaine

A la bibliothèque de Hermies, Heure du conte, mercredi 22 mars à 10h

A la bibliothèque d’Ecoust St Mein, Heure du conte, jeudi 23 mars à 9h

A la bibliothèque de Metz-en-Couture, Heure du conte, samedi 25 mars à 10h.

Entrée libre et gratuite

Venez passer un moment de pur plaisir avec vos enfants !

Les horaires ci-dessous coorespondent aux horaires d’ouverture de la bibliothèque de Bapaume et de l’accès au module de jeu « Le tout petit ». Bibliothèque 3 rue lequette Bapaume 62450 Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T16:00:00+01:00 – 2023-03-20T18:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

