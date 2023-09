Projection du Film Jeunes pousses : Pourquoi devenir paysan quand on a 20 ans ? Bibliothèque Bacalan Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux.

Projection du Film Jeunes pousses : Pourquoi devenir paysan quand on a 20 ans ? Jeudi 16 novembre, 18h30 Bibliothèque Bacalan Sur inscription

Dans 6 mois, ils auront terminé leur formation. S’ils obtiennent leurs diplômes, alors ils seront officiellement de jeunes agriculteurs.

Pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans un métier qui représente un choix de vie aussi exigeant et qui nécessite des sacrifices conséquents ? Sont-ils inconscients ou bien courageux ?

Comment cette nouvelle génération de paysans va décider de répondre au défi le plus essentiel de notre société : nourrir les humains.

Comment cette nouvelle génération va-t-elle réussir à concilier impératif économique et respect du vivant et de l’environnement ?

L’équipe de tournage a accompagné ces étudiants durant un semestre, en classe, dans leurs stages en immersion professionnelle et dans leurs vies personnelles

Une coproduction France 3 Nouvelle-Aquitaine, Revue Far Ouest et Ecrans du Monde

Echange avec le réalisateur à l’issue de la projection.

Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

