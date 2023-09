Lectures bilingues Bibliothèque Bacalan Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Lectures bilingues Samedi 14 octobre, 11h00 Bibliothèque Bacalan Entrée libre

Viens écouter des histoires dans d’autres langues que la tienne, ça chante et ça sonne autrement !

Lectures d’albums dans une langue étrangère par des mamans du quartier et ateliers ludiques autour de la langue.

Proposé par l’AFALAC 33.

*L’AFALAC (Association Familles Langues et Cultures) est une association loi 1901 qui a vu le jour en 2013 dans un des quartiers prioritaire du Mans afin d’accompagner l’enfant et les familles en situation transculturelle. Cette association a, entre autres actions, développé de nombreux outils permettant de favoriser la reconnaissance et la valorisation des langues et des cultures familiales au sein des structures éducatives, notamment à partir de la traduction et de l’enregistrement d’ albums littérature de jeunesse dans différentes langues et de travail avec les familles pour raconter des histoires à deux voix (en langue française et en langue maternelle)…

L’AFALAC 33, hébergée sur le quartier Bacalan est une antenne de l’AFALAC du Mans. Elle a été créée afin :

– de permettre aux structures et aux initiatives du quartier qui le souhaiteraient de pouvoir bénéficier des outils déjà créés par l’AFALAC

– de construire avec tous ceux qui le souhaitent d’autres outils destinés à enrichir le fonds existant déjà

L’antenne de l’AFALAC 33 s’adresse à tous : parents d’élèves, habitants du quartier, structures associatives, enseignants…

