Nos usagers ont du talent 26 septembre – 14 octobre Bibliothèque Bacalan Entrée libre

« La photo fixe le temps. Elle permet de raviver les souvenirs et ainsi témoigne de l’écoulement de notre vie. Pratiquant la photo depuis plus de quarante ans, je me suis attaché peu à peu au côté artistiquede l’image produite. J’ai ainsi choisi des photos faites au gré de l’humeur du moment et du choix de l’instant. Je vous entraîne dans une balade à laquelle je souhaite vous faire participer avec humilité d’un amateur passionné. »

Vernissage le jeudi 28 septembre à 18h

Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur)

