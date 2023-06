Exposition « RDV en bibliothèque » Bibliothèque Bacalan Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Exposition « RDV en bibliothèque » Bibliothèque Bacalan Bordeaux, 1 juin 2023, Bordeaux. Exposition « RDV en bibliothèque » 1 – 14 juin Bibliothèque Bacalan Entrée libre C’est quoi « RENDEZ-VOUS EN BIBLIOTHÈQUE » ?

C’est inviter les adolescents à plonger dans les bibliothèques de leur quartier.

C’est Partir à la découverte de la micro édition.

C’est s’immerger dans la pratique artistique collective, en fabriquant des livre-objets avec N’A qu’1 OEIL.

C’est vous exposer les magnifiques ouvrages issus de ces expériences et, vous rencontrer ! Expériences réalisées par Carole Lataste de l’association N’A QU’1 ŒIL en décembre 2022 avec les élèves de la 6ème D du collège Blanqui.

Venez découvrir les oeuvres des élèves lors de cette exposition dans le secteur jeunesse de la bibliothèque. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

