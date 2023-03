Atelier de réflexions et de créations Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier de réflexions et de créations Bibliothèque Bacalan, 6 mai 2023, Bordeaux. Atelier de réflexions et de créations Samedi 6 mai, 11h00 Bibliothèque Bacalan Sur inscription Ça veut dire quoi ralentir ? Quand est-ce qu’on emploie ce verbe ? Et pourquoi ? Ça fait quoi de ralentir ? Est-ce que j’ai envie de ralentir ? Et toi ? Et nous ? Ça ferait quoi si on vivait au ralenti… ? Dans cet atelier proposé par les médiatrices des Araignées philosophes sera l’occasion de prendre le temps d’explorer le verbe ralentir, de le questionner, de jouer avec ce mot. Par une alternance entre découverte d’albums de littérature jeunesse, de musique, de poèmes, de questions et d’images, nous observerons à la loupe ce verbe. Selon les humeurs, nous dessinerons, nous écrirons, nous bougerons pour penser et inventer à partir de ce mot et ses nuances. Une manière de jouer très sérieusement à penser ! Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 87 02 »}] [{« link »: « http://araigneesphilosophes.com/ »}] Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00 atelier-philo

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Bacalan Adresse 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 7 Age max 12 Lieu Ville Bibliothèque Bacalan Bordeaux

Bibliothèque Bacalan Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier de réflexions et de créations Bibliothèque Bacalan 2023-05-06 was last modified: by Atelier de réflexions et de créations Bibliothèque Bacalan Bibliothèque Bacalan 6 mai 2023 Bibliothèque Bacalan Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde