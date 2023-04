Lectures bilingues Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Lectures bilingues Bibliothèque Bacalan, 22 avril 2023, Bordeaux. Lectures bilingues Samedi 22 avril, 11h00 Bibliothèque Bacalan Entrée libre Viens écouter des histoires dans d’autres langues que la tienne, ça chante et ça sonne autrement !

Lectures d’albums dans une langue étrangère par des mamans du quartier et ateliers ludiques autour de la langue.

Proposé par l’Afalac 33. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

