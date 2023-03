Blason et pas blasé ! Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Blason et pas blasé ! Bibliothèque Bacalan, 20 avril 2023, Bordeaux. Blason et pas blasé ! Jeudi 20 avril, 14h30 Bibliothèque Bacalan Sur inscription C’est quoi le blason ? Qui a le droit d’avoir des armoiries ? Peut-on représenter tout ce qu’on veut sur des armoiries ? Pour répondre à toutes ces questions, inscris-toi à cet atelier ! Tu pourras imaginer et fabriquer tes propres armoiries, jouer à des devinettes héraldiques, mais aussi découvrir quelques grimoires tout droit sortis des coffres de la bibliothèque. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:30:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00 blason armoirie

