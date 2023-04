Atelier de maquillage sensoriel Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier de maquillage sensoriel Bibliothèque Bacalan, 19 avril 2023, Bordeaux. Atelier de maquillage sensoriel Mercredi 19 avril, 11h00 Bibliothèque Bacalan Sur inscription Atelier maquillage sensoriel animé par Serge. En le regardant faire, les enfants se maquillent ensuite elleux-mêmes !

À partir de 18 mois.

Proposé par l’Espace QG

https://bit.ly/3m6gevy

Sur réservation. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 87 02 »}] [{« link »: « https://bit.ly/3m94h8p »}, {« link »: « https://bit.ly/3m6gevy »}] Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T11:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00

