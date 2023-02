Sieste musicale jazz Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Sieste musicale jazz Bibliothèque Bacalan, 25 mars 2023, Bordeaux. Sieste musicale jazz Samedi 25 mars, 16h00 Bibliothèque Bacalan

Sur inscription Venez vous allonger sur un transat et évadez-vous pendant une heure lors d’une sieste musicale jazz. Les morceaux seront accompagnés de lectures de courts textes écrits par le groupe de l’Association Familiale Laïque lors des ateliers d’écriture organisés dans le cadre du projet Billy Symphony. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde 05 56 50 97 95 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+00:00 – 2023-03-25T16:00:00+00:00

