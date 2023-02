Escape game “La mélodie perdue” Bibliothèque Bacalan, 18 mars 2023, Bordeaux.

Escape game “La mélodie perdue” Samedi 18 mars, 15h00, 16h00 Bibliothèque Bacalan

Sur inscription

Viens aider Billy à reconstituer la potion magique qui fera de lui un prodige de la musique !

Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d'ascenseur)

