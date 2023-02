Laurie Batista en concert Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Laurie Batista en concert Bibliothèque Bacalan, 11 mars 2023, Bordeaux. Laurie Batista en concert Samedi 11 mars, 17h00 Bibliothèque Bacalan

Sur inscription Embarquez avec nous pour un concert jazz exploratif, jubilatoire et participatif où se mêlent improvisation, chansons, scat, rythmiques vocales et percussions corporelles. Laissez-vous emporter par l’energie de Laurie Batista et rejoignez-nous pour ce concert original et inédit. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde 05 56 50 97 95 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T16:00:00+00:00 – 2023-03-11T17:00:00+00:00

Age maximum 99

