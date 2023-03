Découverte du saxophone Bibliothèque Bacalan Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Découverte du saxophone Bibliothèque Bacalan, 11 mars 2023, Bordeaux. Découverte du saxophone Samedi 11 mars, 11h00 Bibliothèque Bacalan Entrée libre À l’occasion de l’exposition Billy Symphony, deux étudiants du Conservatoire de musique de Bordeaux viennent vous faire découvrir la petite histoire du saxophone et du jazz à travers quelques courts morceaux de musique. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

