Billy Symphony 28 février – 25 mars Bibliothèque Bacalan

Entrée libre Après deux escales dans les bibliothèques La Bastide puis Pierre Veilletet, la bibliothèque Bacalan accueille l’exposition voyageuse Billy Symphony. Dans un petit salon vintage, accompagné d’une sélection de BD et d’albums sans texte, laissez-vous transporter, comme Billy sur sa barque, au son du jazz, mais sans les alligators ! Une exposition conçue autour de la BD Billy Symphony, de David Périmony, éditions de la Gouttière. Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde 05 56 50 97 95 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T09:00:00+00:00 – 2023-03-25T17:00:00+00:00

