Trésors et vieux grimoires Samedi 28 janvier 2023, 10h00 Bibliothèque Bacalan

Atelier autour des livres anciens et de la reliure handicap moteur mi Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur)

05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Comment fabrique-t-on un livre ? Les vieux livres sont-ils toujours précieux ? Est-ce que c’est différent d’un livre d’aujourd’hui ? Pour répondre à toutes ces questions, inscris-toi à cet atelier ! Tu y découvriras quelques grimoires tout droit sortis des coffres de la bibliothèque, et tu repartiras avec un petit carnet relié que tu auras fabriqué et décoré toi-même.

