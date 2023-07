Exposition photos – En balade sur les chemins d’Aspe Bibliothèque Aydius, 16 août 2023, Aydius.

Aydius,Pyrénées-Atlantiques

En balade sur les chemins d’Aspe est une exposition photos de JP Berthomé à la bibliothèque, retrouvez 31 planches sur la thématique de la botanique et de la nature..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 18:30:00. EUR.

Bibliothèque

Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



En balade sur les chemins d’Aspe is a photo exhibition by JP Berthomé at the library, featuring 31 plates on the theme of botany and nature.

En balade sur les chemins d’Aspe es una exposición fotográfica de JP Berthomé en la biblioteca, con 31 imágenes sobre el tema de la botánica y la naturaleza.

En balade sur les chemins d’Aspe ist eine Fotoausstellung von JP Berthomé in der Bibliothek. Sie finden dort 31 Bilder zum Thema Botanik und Natur.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn