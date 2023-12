Cet évènement est passé Exposition « Chapin et Chapinette fêtent Noël » Bibliothèque Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Exposition « Chapin et Chapinette fêtent Noël » Bibliothèque Aubigny-sur-Nère, 1 décembre 2023, Aubigny-sur-Nère. Aubigny-sur-Nère,Cher L’artiste Catherine Spitz de Mareüil présente l’univers de Chapin et Chapinette, créatures imaginaires autour de Noël !.

Bibliothèque

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Artist Catherine Spitz de Mareüil presents the world of Chapin and Chapinette, imaginary Christmas creatures! La artista Catherine Spitz de Mareüil presenta el mundo de Chapin y Chapinette, ¡criaturas navideñas imaginarias! Die Künstlerin Catherine Spitz de Mareüil präsentiert die Welt von Chapin und Chapinette, Fantasiegeschöpfe rund um Weihnachten!

