Contes de la Grande Île, RAHARIMANANA & Tao RAVAO
Vendredi 1 décembre, 20h00
Bibliothèque Au repaire des livres
16 rue des Lavandières 37500 Rivière

Conte musical : Contes de la Grande Île, Raharimanana/Tao Ravao

Conte musical, Cie SoaZara Public familial

Il était une fois un homme grand qui voulut devenir un oiseau… Pluie. Forêt. Des ailes. Des montagnes. Le dos de l’homme grand. La chevelure de l’homme grand. Puis le silence. Le mystère…

Raharimanana revisite les contes de la Grande-Île et nous livre dans le chuchotement des bambous, dans le murmure des ruisseaux, dans l'éboulement des roches, des récits plusieurs fois centenaires. Tao Ravao, son éternel complice l'accompagne avec ses multiples instruments, valiha, kabosy, litungu, lap style, krarr…

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

