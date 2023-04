Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat à la bibliothèque de Drémil-Lafage Bibliothèque « Au plaisir de lire » Drémil-Lafage Drémil-Lafage Catégories d’Évènement: Drémil-Lafage

Haute-Garonne Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat à la bibliothèque de Drémil-Lafage Bibliothèque « Au plaisir de lire » Drémil-Lafage, 12 mai 2023, Drémil-Lafage. Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat à la bibliothèque de Drémil-Lafage 12 mai – 5 juillet Bibliothèque « Au plaisir de lire » Drémil-Lafage Gratuit, sans inscription, accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque La bibliothèque Au plaisir de lire de Drémil-Lafage accueille l’exposition Les trésors photographiques du fonds Eugène Trutat du 12 mai au 5 juillet. Cette exposition présente 27 tirages au charbon d’après des plaques de verre au gélatino-bromure d’argent issues du fonds Trutat de la photothèque ainsi que du matériel photographique ancien.

Les thématiques abordées sont principalement axées sur la Garonne et les marchés : une immersion garantie dans le Toulouse du début du XXe siècle !

Partenaire : Ville de Drémil-Lafage

Gratuit, sans inscription

Bibliothèque Au plaisir de lire – 3 allée de l’Église, 31280 Drémil-Lafage

—

